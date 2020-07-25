منة شلبي تتصدر التريند في مصر والسعودية

أمس الجمعة 24 يوليو احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، وقد أصبحت ضمن الكلمات الأكثر بحثا في مصر والسعودية، وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اثنى رواده عليها.

اقرأ أيضا: بعد تصدرها التريند.. منة شلبي تضع معايير مختلفة لأناقة

حيث قالت الفنانة صابرين " كل سنه وانتي مبدعه كل سنه وانتي الجدعه وحبيبة الدنيا كلها كل سنه وإنتي منة شلبي".

أما محمد المهدي " منه شلبى فنانه رائعه ، ولو انها مقله ولكنها محبوبه للجماهير".

وبشير كتب " من يومين كان عيد ميلاد أجمل وأحسن وأفضل ممثلة في مصر "منه شلبي"، وحسن كتب " على الهامش: منه شلبي أبدعت في واحة الغروب".

Advertisements

وعصام كتب " مناسبة ذكري ميلاد العظيمة منه شلبي ف ده وقت كويس الواحد يقول فيه ان منه اجمل واكتر انثي موهوبة جت اخر 50 سنة مثلا.. كل الحب يامنه والله".

كتب مغرد أخر " منة شلبي احلي واحدة في مصر بدون اي وجه حق

ونقدم إليكم بعض المعلومات عن منة شلبي، منة شلبي ولدت في 24 يوليو 1982 وعُرفت من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، وشاركت بعدها في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية.

أبرز أفلامها "تراب الماس والأصليين نوارة وخيال مآتة وسمير أبو النيل وبعد الموقعة وحلم عزيز وإذاعة حب وبيبو وبيشير وميكرفون ونور عين ي وبدل فاقد وأسف على الإزعاج وكدة رضا وهي فوضى وواحد من الناس وإذاعة حب ولعبة الحب وبنات وسط البلد وفيلم هندي وأحلى الأوقات".