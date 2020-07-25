لطيفة تحتفل بوصول أحدث أغانيها "رد الباب" لمليون مشاهدة

احتفلت الفنانة التونسية لطيفة بوصول أحدث أغانيها "رد الباب" لمليون مشاهدة بعد مرور خمسة أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
وكتبت "لطيفة" تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر": "رد البابوغرب مليون مشاهدة على اليوتيوب في خلال أيام، سعيدة جدا ان الاغنية عجبتكم حبايبي".
أغنية "رد الباب" من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.
يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية "للشمس"، على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل والتفاؤل بعد أزمة كورونا.
وأخر ألبومات لطيفة يحمل اسم "أقوى واحدة" ومن أغانيه "في الأحلام، قلاب، أنا عشت عمري، مابكرهوش، أقوى واحدة، دمرت اللي ما يتدمر، وحب بيغير ملامح".
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