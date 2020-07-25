ديانا حداد تزيح الستار عن أحدث كليباتها مش راح تختلف

كشفت الفنانة ديانا حداد عن أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم مش راح تختلف، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وطرحت ديانا حداد البوستر الرسمي للكليب والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي Advertisements يوتيوب. يوتيوب. يذكر أن الفنانة ديانا حداد طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ما حد يحس بالعاشق، والكليب من إخراج شهاب، والأغنية من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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