تراند اليوم : بالفيديو .. بشري تستعيد ذكرياتها في دبي قبل كورونا

حرصت الفنانة بشرى، على استعادة ذكرياتها في دبي، من خلال نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على “الأنستجرام” وهي تغني في إحدى الفنادق الكبرى.

علقت بشرى، على الفيديو قائلة :” عندما كان الغناء ممتع .. Eagle’s hotel california .. كايروكي في دبي قبل التباعد الأجتماعي بوقت طويل”.

يذكر أن نعت الفنانة بشرى، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 82 عامًا، ونشرت صورة لها معها عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة بشرى صورة من خلال حسابه الشخصي انستجرام وعلقت قائلة: “مش عارفة اقول ايه …لا حول ولا قوة الا بالله…البقاء لله ولا اله الا الله ..الله يرحمك يا ماما رجاء يا حبيبتا كلنا ياللى كان قلبك كبير و بيساعنا كلنا ياللى عمر ما فاتك واجب ولا تخليتى عن حد فى شدة ..ربنا يرحمك هتوحشنا طيبتك و خفة دمك و عقلك فى حل المشاكل و النصيحة ..ربنا يصبر عائلتك الصغيرة و عائلتك الأكبر لأن أنا متأكدة أن مصر كلها حزينة على فراقك..البقاء لله والدوام لله ..اللهم لا اعتراض”.