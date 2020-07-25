تراند اليوم : بسبب شارع شيكاغو .. رد فعل غير متوقع لسلاف فواخرجي تجاه الجمهور – إتفرج

كشفت الفنانة سلاف فواخرجى عن رد فعلها تجاه الهجوم الذى تعرضت له بسبب بوستر مسلسلها الجديد “شارع شيكاغو” والذى تظهر فيه وهى تقبل بطل العمل مهيار خضور.

وقالت سلاف فواخرجى خلال لقائها فى قناة الجديد : اتصور ان الهجوم الذى نشب ضد بوستر الفيلم بسبب قبلة امر مبالغ فيه وكان اكثر تجريحا من الفعل نفسه اذا اعتبرت أنه جرحهم ايضا.

واضافت سلاف قائلة : “فى المقابل سعدت كثيرا بردود الفعل الايجابية و التى دافعت عنى وعن العمل وهو ما يؤكد ان هذا الهجوم غير مبرر لهذه الدرجة خاصة أن هناك أعمال تم تقديمها أكثر جراة سواء من حيث الالفاظ او الايحاءات ولم تشهد هذا الهجوم.

واوضحت أن ما تعرضت له ليس له سوى معنى واحد وهو أننا نتراجع الى الخلف بين الاجيال وعام بعد عام.

وعن رد فعل زوجها المخرج وائل رمضان والذى يشارك ايضا فى العمل كاحد ابطاله قائلة : انه كان داعما لى ولم يعترض على اى عمل قمت باختياره خاصة أنه يثق كثيرا فى اختياراتى.