شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حنان مطاوع فى جاردن سيتى مع حكاية "أمل حياتى" بمسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة حنان مطاوع مشاهدها فى مسلسل "إلا أنا" وحكايتها "أمل حياتى"، اليوم السبت بالديكور الرئيسى لها فى حى جاردن سيتى، ويستمر التصوير فى نفس الديكور يومين وتنتقل لديكور آخر لاستكمال تصوير مشاهدها من أحداث المسلسل، وتجسد حنان شخصية فتاة تعيش في حي الجمالية، وتتمتع بالسيرة الطيبة، وتعمل في حرفة شاقة محاولة منها لتحسين المستوى الاجتماعي لعائلتها، وترصد الأحداث الدرامية رحلة صعودها ونجاحها في العمل لتصبح واحدة من أهم سيدات الأعمال في المجتمع.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

ومن ناحية أخرى استأنفت حنان مطاوع تصوير مشاهدها في مسلسل "القاهرة كابول" الذى توقف وتم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران خاصة أن هناك عددًا من المشاهد تتطلب التصوير فى أوروبا والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وبطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى.