شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يتناول البسكويت المشوى فى آخر تحديث له عبر إنستجرام.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية، متابعيه وجمهوره، بأحدث صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يتناول البسكويت المشوى والذي يعد ضمن الطقوس الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
وظهر مسعود في الصورة التي نشرها منذ قليل، وهو يقوم بشواء بعض البسكويت على النيران ويجلس على أريكة في حديقة منزله.
وكان مسعود قد أعلن منذ أيام، عن موعد طرح كتابه الجديد، والذى سيكون بالأسواق يوم 15 سبتمبر، وهو الكتاب المستوحى من من جولته على إنستجرام " evolve vegan"، حيث نشر مينا صورته عبر إنستجرام، وعلق عليها: "لا أستطيع أن أخبركم يا رفاق عن مدى حماسي لكتابى، يوم 15 سبتمبر، ليس عليك أن تكون نباتيا حتى تتمكن من استخدام هذا الكتاب".
وتابع مينا: "ولكن عليك أن تحب الطعام، الطعام المصرى، المكسيكى، والإيطالي، والتايوانى، والهندي، والأمريكى، والإثيوبى، والبوليفى.. كل ذلك يوم 15 سبتمبر".
وقبل أيام وجه النجم المصرى العالمى مينا مسعود نصيحة إلى جمهوره بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات عند الخروج تزامنًا مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من مدن العالم بعد الإغلاق الذى فرضه علينا فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة غسل اليدين باستمرار.
ونشر مينا مسعود، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة خلال ارتدائه كمامة، وعلق قائلاً: "لقد مرت أربعة شهور على إغلاق العالم، عندما تبدأ في العودة إلى الحياة الطبيعية، تذكر أن تغسل يديك كثيرًا وترتدي قناعا".
كانت هذه تفاصيل خبر مينا مسعود يتناول البسكويت المشوى فى آخر تحديث له عبر إنستجرام.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.