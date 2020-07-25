شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يتناول البسكويت المشوى فى آخر تحديث له عبر إنستجرام.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية، متابعيه وجمهوره، بأحدث صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يتناول البسكويت المشوى والذي يعد ضمن الطقوس الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وظهر مسعود في الصورة التي نشرها منذ قليل، وهو يقوم بشواء بعض البسكويت على النيران ويجلس على أريكة في حديقة منزله.

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وكان مسعود قد أعلن منذ أيام، عن موعد طرح كتابه الجديد، والذى سيكون بالأسواق يوم 15 سبتمبر، وهو الكتاب المستوحى من من جولته على إنستجرام " evolve vegan"، حيث نشر مينا صورته عبر إنستجرام، وعلق عليها: "لا أستطيع أن أخبركم يا رفاق عن مدى حماسي لكتابى، يوم 15 سبتمبر، ليس عليك أن تكون نباتيا حتى تتمكن من استخدام هذا الكتاب".