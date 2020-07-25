شكرا لقرائتكم خبر عن جيجى حديد تشارك متابعيها بتصميم منزلها الجديد المستوحى من التراث العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من تصميم منزلها الجديد المستوحى من التراث العربى الذى تنتمى إليه عائلتها.

ونشرت حديد، البالغة من العمر 25 عاما، مجموعة الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهر فيها بعض ملامح منزلها الذى استوحى من التراث العربي، حيث تواجد ضمن الديكورات "ما شاء الله" التي تتواجد في معظم البيوت العربية لمنع الحسد، بالإضافة الى كثرة الألوان في الأقمشة التي تستخدمها في الأرضيات والحائط.

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وكانت جيجى حديد قد أطلت على جمهورها من خلال خاصية البث المباشر على صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، للتحدث عن الجزء الثانى من تعاونها مع "Gigi Journal" مع مجلة "V"، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع "insider ".

وأشارت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عاما إلى أنها تفضل ارتداء البيجامة خلال فترة الحمل، لأنها تعتبر من الملابس المريحة بالنسبة لها، لذلك تسعى لشراء 100 لون آخر من البيجامة التى ارتدتها أثناء ظهور بخاصية البث المباشر.



