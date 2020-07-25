شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: كورونا صار بلبنان متل الرز.. وتسخر: برافو على شعبنا الواعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان، بالتزامن مع تزايد أعداد المتواجدين بالشواطئ، والنوادى قائلة: "كورونا صار بلبنان متل الرز".

وقالت نيكول فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "كورونا صار بلبنان متل الرز!! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا اهبل من هيك! يا لطيف انا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن!!"".

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نيكول سابا

وفى سياق متصل، أعلن نائب فى البرلمان اللبنانى، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، فى وقت وصل عدد المصابين الإجمالى بالفيروس فى لبنان إلى 2527.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" اللبنانى، النائب جورج عقيص عبر تويتر إنه بعدما علم بأن هادى الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية اللبنانى، الذى التقاه بشكل متكرر، مصاب بفيروس كورونا، قام مساء أمس بإجراء اختبار كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

وأكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" اللبنانى أن إصابته خفيفة ومن دون أي أعراض حتى الآن"، مشيرا إلى أنه سيحجر نفسه لمدة يومين كاملين على أن يعاود الفحص يوم الاثنين المقبل، متابعا: "حرصا مني على سلامة كل من اختلطت معهم أو التقيتهم هذا الأسبوع من زملاء وأصدقاء وأنسباء، أدعو الجميع إلى أخذ العلم بحالتي وإجراء ما يلزم للتأكد من سلامتهم".