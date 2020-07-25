شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ورسالة رومانسية.. هكذا احتفلت زوجة رامى جمال بعيد ميلاده الـ36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت ناريمان، زوجة المطرب رامي جمال، على نشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، لتحتفل بعيد ميلاده الـ 36 الذى يوافق اليوم.

وظهر الثنائى فى الصورة وهما يحتضنان بعضهما داخل منزلهما، وفى الخلفية يظهر بوتريه للمطرب، وكتبت قائلة: "بحبك"، وسرعان ما استقبلت الصورة عدد كبير من التعليقات المهنئة بعيد الميلاد.

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النجم رامى جمال قدم العديد من الأغانى الفردية والألبومات الناجحة، حيث قدم أول ألبوماته الغنائية "ما ليش دعوة بحد" منذ حوالى 9 سنوات وحقق نجاحا كبيرا، وبعدها قدم ألبومات أخرى من ضمنها "فترة مش سهلة" و"ملناش إلا بعض" و"ليالينا" وآخرها ألبوم "أنا لوحدى".

وحقق ألبومه الأخير "أنا لوحدى" نجاح كبير، واختار رامى جمال من خلاله موضوعات غنائية جديدة ارتبطت بالوحدة والاشتياق فى هيد الألبوم، مثل: أغنية "أنا لوحدى" وأغنية "لو على النسيان" التى قاوم فيها الحنين لحبيبته السابقة، وأغنية "استغنيت" بالانتقام من حبيبته إذا اقتربت منه، وغيرها، وأغنية "سقف" التى دعت إلى التفاؤل، وأغنية "مش ملاحظ حاجة" الأولى التى جمعته بزوجته ناريمان، كما أنها بمثابة رجوع لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، وتعاون فيه مع مجموعة متميزة من الملحنين والموزعين، منهم مدين وبلال سرور وياسر نور ومحمد أنيس، كما أنه لحن عددا كبيرا فى الألبوم ومن الموزعين توما ونادر حمدى وأحمد إبراهيم ووسام عبد المنعم وشريف مكاوى، وأحمد المغربى وكريم عبد الوهاب، حيث كانت لهم بصمة مميزة فى اختيار وتنوع الأغانى ما بين المقسوم وتقديم مزيكا تتناسب مع طبيعة الأغانى التى قدمها من خلال الألبوم، كما أنه تعاون مع شعراء لهم حجمهم فى سوق الغناء، منهم: تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة.