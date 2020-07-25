شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يتذكر وردة وفاروق الفيشاوى: رحلتم ولكن ستبقون أحياء فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان اللبنانى عاصى الحلانى ذكرى كل من الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، والفنانة الراحلة وردة، ونشر صورا نادرة تجمعه بهما، قائلا: "رحلتم ولكن ستبقون أحياء في قلوبنا بأعمالكم الخالدة وذكركم الطيب".

وقال الحلانى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "من يومين كان ذكرى رحيل أيقونة الغناء العربي وردة واليوم ذكرى رحيل الفنان القدير والصديق فاروق الفيشاوي.. رحلتم ولكن ستبقون احياء في قلوبنا بأعمالكم الخالده وذكركم الطيب رحمكم الله واسكنكم فسيح جناته".



عاصى الحلانى



عاصى والحلانى



عاصى ووردة

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ومن جهة أخرى، طرح المطرب اللبناني عاصى الحلانى كليب أغنية "رجعتينى لبدايتى" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى.