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شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يتذكر وردة وفاروق الفيشاوى: رحلتم ولكن ستبقون أحياء فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان اللبنانى عاصى الحلانى ذكرى كل من الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، والفنانة الراحلة وردة، ونشر صورا نادرة تجمعه بهما، قائلا: "رحلتم ولكن ستبقون أحياء في قلوبنا بأعمالكم الخالدة وذكركم الطيب".
وقال الحلانى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "من يومين كان ذكرى رحيل أيقونة الغناء العربي وردة واليوم ذكرى رحيل الفنان القدير والصديق فاروق الفيشاوي.. رحلتم ولكن ستبقون احياء في قلوبنا بأعمالكم الخالده وذكركم الطيب رحمكم الله واسكنكم فسيح جناته".
عاصى الحلانى
عاصى والحلانى
عاصى ووردة
ومن جهة أخرى، طرح المطرب اللبناني عاصى الحلانى كليب أغنية "رجعتينى لبدايتى" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى.
من جانب آخر قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني إنه يستعد حاليا لتسجيل أغنية وطنية جديدة إهداء لمصر، بعنوان "أيوه يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها فور الانتهاء من تسجيلها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأضاف عاصي لـ"الخليج 365": "أحب أشكر الشعب المصرى الذى تربطني به علاقة وثيقة، فمصر بلد كبيرة وأم الدنيا بشعبها وفنها وعراقتها، فالجمهور المصري قريب من قلبي، وأنا أتمنى الخير لها ودوام الأمن والأمان والاستقرار، واتمني أيضا الأغنية تنال إعجاب جمهوري في مصر بعد طرحها".
في سياق آخر يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.
أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.
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