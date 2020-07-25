شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة وائل جسار تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بصورة عائلية: الأميرة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان وائل جسار بعيد ميلاد ابنته، وذلك برفقة زوجته ميراى مقدسي، اليوم السبت، حيث شاركت زوجة وائل جسار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من احتفالها مع زوجها بعيد ميلاد ابنتها، معلقة: "عيد ميلاد سعيد.. الأميرة الصغيرة".



وائل جسار وزوجته وابنته

كما احتفل النجم اللبنانى وائل جسار بعيد ميلاد ابنته مارلين من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، تم تصميمه على أغنية "يلا نغنى"، وهى الأغنية الخاصة بأعياد الميلاد.



وائل جسار وزوجته وابنته

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وعلق وائل جسار على الفيديو "عيد ميلاد سعيد يا أميرة"، فانهالت عليه التعليقات من المحبين الذين تمنوا لـ"مارلين"، وعائلتها دوام الاستقرار والأمان والسعادة.

وكان وائل جسار قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما تغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقى.

وسبق وقال النجم وائل جسار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يحضر حالياً لطرح أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "ولا فى الأحلام"، تحمل طابعا رومانسيا وهى من ألحان أحمد زعيم، وسيتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، مضيفا "أتمنى إن الأغنية تنال إعجاب الجمهور".