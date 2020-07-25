شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأكلة المفضلة لـ فاروق الفيشاوى من يد والدة إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى الفنان القدير فاروق الفيشاوى الأولى، اليوم السبت الموافق 25 يوليو، وهو الذى كان محبوبا لكل زملائه من داخل الوسط الفني وحتى خارجه، وله الكثير من الأصدقاء الذين كانوا دائمي السؤال عنه والاطمئنان عليه أبرزهم الفنان محمود حميدة والفنان كمال أبو رية، ولكن كانت تجمعه مع النجمة إلهام شاهين علاقة صداقة وأخوة كبيرة.

وهو ما ظهر خلال انتشار عدة صور جمعت فاروق الفيشاوى وإلهام شاهين بعد إعلان إصابته بمرض السرطان أثناء تواجده في مهرجان الإسكندرية السينمائى، لتقرر إلهام شاهين أن تصطحبه في رحلة بحرية على متن إحدى المراكب بشاطئ الإسكندرية، كنوع من دعمه ورفع حالته المعنوية حتى يستطيع أن مواجهة المرض بعزيمة قوية

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كما ان الفنانة إلهام شاهين قالت إنها تعتبر فاروق الفيشاوى حبيبها وشقيقها مضيفة: جميع أفراد أسرتى يعرفونه جيدا فكان دائم الاتصال بوالدتى وكان يطلب منها أن تجهز له أكلة حمام قبل ما ييجى، وطبعا كانت بتعمله لأنها بتحبه جدا، مضيفة: فاروق الفيشاوى شخص متواضع، كان حريصاً علي الجلوس مع العمال أثناء التصوير لتناول الفول والطعمية معهم، وكان بيعزمنا كتير على الفطار لدرجة أنه كان بيصرف على الإنتاج نفسه.

وتعاون فاروق الفيشاوى وإلهام شاهين في العديد من الأعمال الفنية تقدر بالتى حققت نجاحات كبيرة سواء في السينما أو الدراما تقدر بـ 20 عمل فنى، حيث تعد من أبرز أعمالهما السينمائية، "صيد الحيتان" و"سوق المتعة" و"عليه العوض" و"فرسان آخر زمن" و"اليتيم والذئاب" و "نأسف لهذا الخطأ" و"الهانم بالنيابة عن مين" و"الزوجة تعرف أكثر" و"العبقرى والحب"، وغيرها من الأعمال الناجحة.