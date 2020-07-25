شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة كارول سماحة تفاجئها فى عيد ميلادها بتورتة عليها مايك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار احتفال النجمة كارول سماحة بعيد ميلادها الذى تحتفل به اليوم السبت، نشرت صورة من مفاجأة ابنتها لها مؤخراً، عبر عدة صور نشرتها من خلال حسابها على موقع تويتر، وعلقت عليها بكتابة: "قطتي الصغيرة تالا فاجأتني اليوم في عيد ميلادي"، حيث بدت الاثنتان خلال الصورة في منتهى السعادة وتتوسطهما تورتة ملونة بمزيكا، وعليها مايك ذهبي.



كارول سماحة وابنتها

من جانب آخر حرصت النجمة نوال الزغبي والمخرجة بتول عرفة، فى وقت سابق من اليوم على تهنئة الفنانة كارول سماحة بعيد ميلادها، الذي يوافق 25 يوليو، حيث قالت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم : "أسعد عيد ميلاد لـ كارول سماحة".



عيد ميلاد كارول سماحة

كما نشرت بتول عرفة صورة تجمعها بالفنانة كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم معلقة: "عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة على وجه الأرض.. حبيبتي يا كوكي.. يا رب دايماً متجمعين يا صديقتي وأختي والـ15 سنة صداقة اللي بينا يبقوا 100 يا رب، وناجحين ومكسرين الدنيا".

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كما حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها بموقع تويتر، تهنئة الفنانة كارول سماحة بعيد ميلادها الموافق اليوم 25 يوليو، وكليبها الأخير bon voyage الذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه على يوتيوب، وكتبت الفنانة سيرين عبد النور، عبر حسابها بموقع تويتر:" بالظروف الصعبة يللي عم نعيشها بدي أتمنى لك بعيدك الأمان والصحة والفرح إلك ولعائلتك، ومبروك الغنية، والكليب كتير مهضوم.. كارول سماحة".

أيضاً نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو يتضمن مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلادها مع أفراد عائلتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث جاءت الصور من احتفالها اليوم بعيد ميلادها وعلقت على الفيديو: "احتفالى بعيد ميلادى بصحبة أفراد عائلتى".