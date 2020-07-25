شكرا لقرائتكم خبر عن والتر وايت وجيسى بينكمان نجوم Breaking Bad تحت الماء بملابسهما.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي براين كرانستون صاحب شخصية والتر وايت الشهيرة، والنجم العالمي آرون بول صاحب شخصية جيسي بينكمان في مسلسل Breaking Bad، يقومان بالتحضير لظهور جديد عبر إحدى الفضائيات في برنامج تليفزيوني.

ونشر آرون بول، منذ ساعات، صورة جديدة تجمعه مع النجم العالمي براين كرانستون، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهران فيها وهما يسبحان داخل إحدى حمامات السباحة بملابسهما وأمامهما بعض الكاسات من المشروبات، للترويج لظهورهما يوم 29 يوليو الحالى في تمام الساعة السادسة بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن تجاربهما في الدراما والسينما.

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ويتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.