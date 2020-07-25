شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لملاكم عمره 80 سنة.. ومحمد لطفى: ما شاء الله عليك يا حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد لطفي متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو لملاكم يبلغ عمره 80 عاما، معلقا على الفيديو: "ملاكم عنده 80 سنة.. اللعبة دي مبتتنسيش ما شاء الله عليك يا حاج ".

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وفي وقت سابق، نشر الفنان محمد لطفي صورة يسترجع بها ذكرياته وقت انضمامه للمنتخب العسكرى للملاكمة عام 86، وهى الصورة التى جمعته بلاعبي المنتخب العسكرى للملاكمة والمدير الفنى، وعلق عليها: "منتخب مصر للملاكمة عام 1986 عميد توفيق مظهر مصطفى القليني جلال الجندى محمد لطفي".

يذكر أن الفنان محمد لطفى خلال مارثون دراما رمضان الماضى قد شارك بشخصية "المحروقى" في مسلسل النهاية، وهي الشخصية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور ومشاهدي المسلسل، خاصة أنها استلزمت تحضيرًا كبيرًا ظهر على اللوك الخاص بها أثناء عرض المسلسل.

وكان الفنان محمد لطفى نشر عبر حسابه علي موقع إنستجرام صورة تم رسمها له من مسلسل "النهاية" الذى يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، من خلال شخصية "المحروق"، وعلق علي الصورة بكتابة: "أنا بشكر الفنان اللي رسم الصورة دي أنا معرفش اسمه لكن له مني كل التحية والتقدير".

وفور نشر الصورة توالت التعليقات عليه من جانب متابعيه ومحبيه ممن حرصوا على تهنئته على الدور الذى يلعبه خلال أحداث المسلسل، والذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف.