شكرا لقرائتكم خبر عن AMC تمنح الحياة من جديد لمسلسل The Walking Dead بحلقات إضافية للموسم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات AMC الأمريكية منح فرصة جديدة لمسلسل الخيال والفنتازيا The Walking Dead، وهى إضافة 6 حلقات جدد للموسم العاشر والأخير، من أجل حصد تقييمات مرتفعة بعد هبوط نسب مشاهداته خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

ومن المقرر أن تعرض الشبكة الأمريكية الحلقات الست الجدد مطلع عام 2021، بعد أن تم تأجيل الموسم الـ 11 من المسلسل الذى يعرض منذ أكتوبر عام 2010.



The Walking Dead

ودارت أحداث الموسم التاسع من المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، ليتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.

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وعلى الرغم من تراجع التصنيفات عن سلسلة The Walking Dead على مر السنين إلا أن العمل لا يزال من أكثر المسلسلات شعبية التي تعرض على شبكة AMC، وبلغ متوسط الموسم التاسع، الذى انتهى عرضه فى شهر مارس الماضى، 1.88 في الفئة العمرية بين 18 و 49 بمجموع 4.950 مليون مشاهد، حسبما نشر موقع "Tv SerieS Finale ".

كما كشفت شبكة AMC عن مسلسلها الجديد المشتق من The Walking Dead والذى يعد سلسلة ثالثة من دراما الرعب الشهيرة.

ومن المقرر أن تسرد السلسلة الجديدة التى تضم بعض ممثلى المسلسل السابق، عصر ما بعد مسلسل The Walking Dead والأحداث المتقدمة بعد انتهاء الموسم العاشر.

ويشارك فى بطولة المسلسل الجديد إيليا رويال وأليكسا منصور وأنيت ماهيندور ونيكولاس كانتو، وهال كمبستون ونيكو تورتوريلا، ومازال جيمبل ومات نيجريت يسيطران على كتابة المسلسل الجديد، ومن المقرر ان يعرض المسلسل الجديد فى مارس 2020.