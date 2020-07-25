شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وائل الفشنى يحيى حفل داخل دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب وائل الفشنى غدا الأحد داخل دار الاوبرا المصرية على مسرح النافورة حفل غنائى يقدم من خلاله بعض الاغانى الصوفية وأغانيه المتعددة ، ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما "تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا) وغيرها.

وقال المطرب وائل الفشنى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه يشارك فى فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين من خلال أغنية ضمن سياق الأحداث وهو الفيلم الذى تم الانتهاء من تصويره، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة من داخل أحداث الفيلم، وهو الفيلم الذى يعرض فى عيد الأضحى على إحدى المنصات.

وأضاف أنه انتهى أيضا من التحضير لأغنية فيلم "ريما"، والأغنية بعنوان "رؤية" سوفت تقدم بطريق أغانى صوفية، موضحا أنها من ألحانى، وكلمات خالد البيه، وتوزيع مودى.

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من ناحية أخرى طرح وائل الفشنى مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "أنا جايلك"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وهندسة صوت أمير ناثان.

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.