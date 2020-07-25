بشير الديك لـ"الخليج 365": وصية أحمد زكي أوقفت "الإمبراطور"

أكد السيناريست بشير الديك أن مشروع مسلسل "أحمد زكي" توقف لأجل غير مسمى لرفض الورثة تحويل قصة حياة الفتى الأسمر إلى مسلسل تليفزيوني.



وكشف بشير الديك لـ"الخليج 365" إنه وبعد كتابة 4 حلقات من مسلسل "الإمبراطور" فوجئ بشركة "سينرجي" المنتجة للعمل تطلب منه التوقف عن الكتابة.

وأوضح أنه عندما سأل عن السبب قالوا له إن هناك خلاف كبير مع الورثة، وإن شقيقات أحمد زكي قالوا إن الفنان الراحل أوصى بعدم تحويل قصته لعمل فني ومن الواجب احترام وصيته.

وتابع بشير الديك: "فوجئت أيضا بأن رامي عز الدين الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي يرفض الموضوع وهدد باللجوء للقضاء في حال إصرار الشركة المنتجة على تنفيذ المسلسل".

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وفي السياق ذاته، قال الناقد الفني نادر عدلي لـ"الخليج 365": "بعيدا عن رفض الورثة، حياة أحمد زكي لا تستحق أن تقدم في مسلسل مكون من 30 حلقة، لا يختلف أحد على موهبته الخصبة وحضوره القوي وأعماله الفنية المؤثرة لكن لا يوجد في حياته أحداث مؤثرة أو تحولات كبيرة".

وأضاف: "يجب أن تحتوى القصة على نقاط تحول وأحداث جذابة وقد يتوفر ذلك في حياة كوكب الشرق أم كلثوم لكن لا يوجد في قصة الفتى الأسمر ما يشبه ذلك، ومن الصعب نقديم مسلسل لنحكي خلاله تاريخ أعماله الفنية وكواليس تصويرها".

وكان الفنان محمد رمضان الذي سبق وأعلن حماسه لتصوير مسلسل "الإمبراطور"، أعلن منذ أيام عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تأجيل العمل وتحضيره لمسلسل جديد لمارثوان رمضان 2020 يحمل اسم "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن و إخراج محمد سلامة.