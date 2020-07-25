سمية الخشاب ترفض التصالح مع طليقها أحمد سعد على وقع ارتباط الأخير

أكدت الفنانة سمية الخشاب أن لا تصالح مع الفنانة أحمد سعد في القضايا المرفوعة بينهما على خلفية طلاقهما بعد زواج دام 18 شهرًا.

وشددت سمية في تصريح خاص لـ “اليوم السابع” أنها متمسكة بنيل حقوقها من سعد قائلة: “دي أبسط حقوقي”.

Advertisements

وكانت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، قررت السبت الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من سمية الخشاب، ضد طليقها أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، الى جلسة تعقد في سبتمبر المقبل للمرافعة وذلك بعد رفض كل منهما حل الخلاف وديًا.

وكانت “الخشاب” قد قدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيام أحمد سعد بضربها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

أتى تصريح سمية الخشاب بعد ساعات من إعلان أحمد سعد ارتباطه عاطفياً بعارضة الأزياء علياء بسيوني.