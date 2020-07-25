شكرا لقرائتكم تأجيل مسلسل "الإمبراطور".. والسبب ورثة أحمد زكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لن يتمكن الجمهور من مشاهدة قصة الراحل أحمد زكي وتفاصيل رحلته الفنية في شهر رمضان المقبل كما كان مقرراً.

فقد أعلن الفنان محمد رمضان عن تأجيل المسلسل لحين التفاوض مع ورثة الفنان الراحل، خاصة أن هناك تقارير أفادت باشتراط العائلة قراءة النص الذي يكتبه بشير الديك والموافقة عليه قبل تصويره.

وكان بطل العمل قد أكد من قبل أن هذا ليس من حق الورثة، لكنهم سيقومون به في كل الأحوال، قبل أن يعود ويعلن أن التفاوض مع ورثة أحمد زكي هو السبب وراء خروج المسلسل من سباق الدراما في رمضان المقبل.

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كما أعلن رمضان، الذي لم يكن قد استقر على مخرج لمسلسل "الإمبراطور" الذي يجسد فيه شخصية أحمد زكي، عن خوضه السباق الدرامي المقبل بمسلسل آخر من تأليف الكاتب ناصر عبد الرحمن ويحمل اسم "موسى"، فيما يتولى محمد سلامة الإخراج.

ويبدو أن المسلسل الذي يتناول قصة حياة أحمد زكي، بات مقرراً عليه مواجهة الصعاب منذ البداية، خاصة أنه كان فكرة لدى المخرج محمد سامي يتولى تنفيذها الكاتب وحيد حامد.

إلا أن الثنائي اعتذر بسبب إصرار رمضان على تقديم المسلسل العام المقبل، ليتولى بشير الديك كتابة العمل.