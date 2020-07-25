أحمد العوضي :"الاختيار المسلسل الأقرب لقلبي ولسه المشوار مبتداش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بمشاركته في مسلسل "الاختيار"، و"شديد الخطورة".

ونشر "العوضي" صورة مجمعة في إطار واحد من الشخصيات التي جسدها في "الاختيار"، "شديد الخطورة"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلق أحمد العوضي على الصورة :" رغم كل الصعوبات اللي بتقابل الواحد في مشواره، فخور بكل خطوه عملتها وكل عمل اشتغلته لحد ما وصلت للعملين دول، الاختيار المسلسل الأقرب لقلبي وسيظل دائما الأفضل و الأحب لقلبي، وشديد الخطورة اللي افتخر أن أول أعمال watch it يبقى مسلسل ليا ".

وأضاف العوضي :" شكرا لكل حد ساعدني ووقف جنبي، ولسه المشوار مبتداش لسه المشوار بيبتدي، عين شمس بلد الأبطال

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ويعرض للعوضي، حاليًا، مسلسل "شديد الخطورة" على منصة "Watch it".

المسلسل بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي وناهد رشدي عدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

وشارك العوضي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، مها نصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي