محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيت الفنانة ليلى علوي، الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. ونشرت "علوي" صورة للراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابها على تويتر، وعلقت :" الذكرى السنوية الأولى للفنان القدير والصديق العزيز فاروق الفيشاوي... برجاء قراءة الفاتحة". فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تحيي الذكرى الأولى لفاروق الفيشاوي.. بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.