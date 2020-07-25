ياسمين رئيس تحيي الذكرى السنوية للمخرج الراحل محمد خان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على إحياء الذكرى السنوية للمخرج الراحل محمد خان.

وكتبت رئيس، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏غداً.. الذكرى السنوية للأستاذ ‎محمد خان.. شوفوا أفلامه عشان تعرفوه أكتر ‎".

يذكر أن، المخرج محمد خان، وافته المنية، يوم ٢٦ يوليو، إثر أزمة صحية.

وُلد خان الذي يعد أحد أهم مخرجي السينما المصرية عام 1942 لأب باكستاني وأم مصرية، ودرس السينما في بريطانيا في خمسينيات القرن الماضي، وأنهى دراسته عام 1963، وعاد للقاهرة، وبدأ مشواره السينمائي، إلا أنه لم يستطع الاستمرار كثيرا في مصر، فغادر إلى لبنان ليعمل كمساعد مخرج قبل أن يعود إلى القاهرة مرة أخرى عام 77 ويستكمل مشواره في مصر بفيلم "ضربة شمس" .