مايا دياب لـ"إليسا" : "قوية وضعيفة وكلك إحساس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة مايا دياب، على توجيه رسالة للفنانة إليسا، بعد طرحها أولى أغاني ألبومها الجديد "صاحبة رأي".

وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر، معبرة عن إعجابها بأغنية "صاحبة رأي"، قائلة: "وانتِي أكيد صاحبة رأي.. صادقة وصريحة.. قويّة وضعيفة، وكلّك إحساس".

يُذكر أن إليسا، طرحت أغنية "صاحبة رأي" يوم الخميس الماضي، وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي هادي شرارة.