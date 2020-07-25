محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعرب الفنان محمد لطفي، عن حبه لرياضة الملاكمة، مؤكدًا أنها لعبة "مبتتنسيش".
ونشر لطفي، فيديو لملاكم لديه 80 عاما، يواصل التدريب رغم تقدمه في العمر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ملاكم عنده ٨٠ سنة.. اللعبة دي مبتتنسيش.. ما شاء الله عليك يا حاج".
يذكر أن الفنان محمد لطفي، شارك في دراما رمضان الماضي، بمسلسل "سلطانة المعز" بطولة: غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير، كما شارك بمسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد وهنا شيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد لطفي ينشر فيديو لملاكم عمره 80 عامًا: "ما شاء الله يا حاج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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