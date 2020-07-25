محمد لطفي ينشر فيديو لملاكم عمره 80 عامًا: "ما شاء الله يا حاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان محمد لطفي، عن حبه لرياضة الملاكمة، مؤكدًا أنها لعبة "مبتتنسيش".

ونشر لطفي، فيديو لملاكم لديه 80 عاما، يواصل التدريب رغم تقدمه في العمر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ملاكم عنده ٨٠ سنة.. اللعبة دي مبتتنسيش.. ما شاء الله عليك يا حاج".

يذكر أن الفنان محمد لطفي، شارك في دراما رمضان الماضي، بمسلسل "سلطانة المعز" بطولة: غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير، كما شارك بمسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد وهنا شيحة.