عرض أول.. محمد صبحي يهدي جمهوره "أنا والنحلة والدبور" بمناسبة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يهدي الفنان محمد صبحي خلال موسم عيد الأضحى، حصريًا ولأول مرة في مصر والوطن العربي، العرض الأول لكوميديا "أنا والنحلة والدبور"، التي تتناول الصراع القديم الجديد بين الرجل والمرأة داخل البيت.

تدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي راقي وجاد، إذ ينتصر العرض للمرأة المصرية ويُظهرها بشكل مختلف يليق بدورها ومكانتها في المجتمع، بعيدًا عن النمط الاستهلاكي لها في الدراما والسينما، في عرض فني لا يخلو من الكوميديا.

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المسرحية تُعرض على قناة TeN حصريًا أول أيام العيد الساعة العاشرة مساء وتعاد السبت ١٠ صباحاً، كما ستُعرض يوم الجمعة ٧ أغسطس ١٠ مساء، وعلى "يوتيوب" خلال أيام العيد .

مسرحية "أنا والنحلة والدبور" من بطولة وإخراج محمد صبحي، تأليف أيمن فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي، والطفلان بيلار أحمد سامي وعبدالرحمن محمود.

جدير بالذكر أن مسرحية "غزل البنات" تُعرض يوم الاثنين ١٠ مساء، وتُعاد الثلاثاء ١٠ صباحا، كما تُعرض مسرحية "خيبتنا" الخميس ٦ أغسطس ١٠ ونصف مساء، وتُعاد الجمعة ١٠ صباحا.