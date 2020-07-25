في ذكرى فاروق الفيشاوي.. هذا ما يدعو به محمود حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أحيا الفنان محمود حميدة، الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.

ونشر حميدة، صورة الفيشاوي، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عني ما دمت حيا.. فاروق الفيشاوي".

فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.