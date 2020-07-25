محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أحيا الفنان محمود حميدة، الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.
ونشر حميدة، صورة الفيشاوي، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عني ما دمت حيا.. فاروق الفيشاوي".
فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى فاروق الفيشاوي.. هذا ما يدعو به محمود حميدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.