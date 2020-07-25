محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان رامز أمير، على توجيه نصيحة ورسالة إلى متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر رامز، صورة له، وعلق: "ملايين الناس كل يوم بياخدوا قرار إنهم يغيروا حياتهم للأحسن، بس اللي بينفذوا القرار ده قليلين جدًا، وهما دول الناس القوية اللي بجد، الناس اللي قدرت تغلب أشرس خصم ممكن تقابله في حياتك اللي هو نفسك.. اوعى تقبل تكون ضعيف".

يُذكر أن الفنان رامز أمير، يشارك في السباق الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامز أمير لجمهوره: "اوعى تقبل تكون ضعيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.