إشادة جماهيرية بدور شيماء سيف في "جمجوم وبم بم"

حصلت الفنانة شيماء سيف على ردود فعل إيجابية حول دوره كـ ضيف شرف في المسلسل الكوميدي الجديد "جمجوم وبم بم"،بعد عرضها على إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة.
حرصت شيماء على مشاركة الردود الإيجابية مع جمهورها عبر خاصية "ستوري" على موقعتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"،وظهرت الردود كالآتي:
حصد المسلسل مشاهدات كبيرة ومتابعة جماهيرية ضخمة بعد عرضه على مختلف مواقع الإنترنت، أخذت شيماء بالإعلان عن وجودها في المسلسل على حساباتها الرسمية على مختلفمواقع التواصل الإحتماعي ومن أشهرها مقطع تقمصها للفنانة هند صبري في أحداث "الفيل الأزرق 2"
مسلسل "جمجوم وبم بم" من بطولة " محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، محمد سلام، محمد محمود، ميرنا جميل، محمد ثروت، وهو من تأليف محمد عز، مصطفى صقر، إبراهيم خطاب، كريم يوسف، ومن إخراج إسلام خيري.
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