فيديو .. أحمد كامل يطرح أحدث أغنياته أنا رايح

طرح الفنان أحمد كامل أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم أنا رايح، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية أنا رايح من كلمات خالد عصام، وألحان أحمد طارق يحيى، وخالد عصام، وتوزيع أحمد طارق يحيى، والأغنية من مسلسل شديد الخطورة.

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ومسلسل شديد الخطورة من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من

أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، إبراهيم حسن، طارق تاج، عواد سليمان، أندرو عماد، أحمد سعد والي، أمل عيد، أحمد هاني، محمد البوهي، محمد فرج، محمد الراوي، محمد هاني، أحمد إسماعيل، ليلى حسين، حاتم آدم، محمد عصام، وليد نبيل، عصام الغنام، إبراهيم الترامسي، أحمد جابر، أحمد سند، هاني إبراهيم، محمد أمين، إياد داود، عماد العروسي، محمد الدقاق، مجدي حنفي، حسني شتا، حمزة العيلي، عبدالرحمن دياب، نائل مجدي، خالد بدوي، هاني نعيم، أشرف بوزيشن، أحمد شاهين، محمد عماد، محمد منير، أحمد سيد.

يذكر أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخرًا أغنية بعنوان قصاد بابك، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.