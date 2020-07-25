World Music Award تهنىء كارول سماحة بعيد ميلادها

احتفلت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية World Music Award بعيد ميلاد الفنانة كارول سماحة، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشرت الصفحة صورة لكارول وعلقت عليها قائلة"عيد ميلاد سعيد للجميلةو متعددة المواهب كارول سماحة الفائزة بجائزة الموسيقى العالمية عام 2014"،.

يذكر أن كارول قد تسلمت الجائزة في احتفالية ضخمة عن مجمل أعمالها الفنية، وشاركها هذه الاحتفالية الجزائري الشاب خالد، والفنانة نانسي عجرم.

طرحت كارول أحدث أغانيها بعنوان "Bon Voyage" ، والتي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة،

على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وغنت فيها كارول باللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية، منكلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، بالإضافة إلى أغنية "مش هعيش" التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون ، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي.