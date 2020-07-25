صور .. عاصي الحلاني يرثي فاروق الفيشاوي ووردة بكلمات من ذهب

رثى النجم عاصي الحلاني، النجم فاروق الفيشاوي والنجمة وردة بكلمات من ذهب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر عاصي الحلاني بعض الصور لفاروق ووردة، وعلق راثيًا: من يومين كان ذكرى رحيل ايقونة الغناء العربي وردة واليوم ذكرى رحيل الفنان القدير والصديق فاروق الفيشاوي.. ‬رحلتم ولكن ستبقون احياء في قلوبنا بأعمالكم الخالده وذكركم الطيب ‬.. رحمكم الله واسكنكم فسيح جنانه.

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يذكر أن النجمة وردة طرحت سابقًا أغنية بعنوان طب وأنا مالي، والأغنية من كلمات محمد حمزة، وألحان وتوزيع محمد الموجي، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن النجم فاروق الفيشاوي شارك سابقًا في بطولة مسلسل بعد البداية، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من طارق لطفي، روجينا، خالد سليم، محمود الجندي،

أحمد راتب، درة، نبيل عيسى، سناء شافع، لقاء الخميسي، لميس سلامة، مصطفى يوسف، داليا مصطفى، صفاء جلال، علي حمدي، سعيد العمروسي، علي الكشوطي، محمد هاني، عبد الكريم قواسمي، مصطفى درويش، دينا وشاحي، ندى سيف، مروان درويش، محمد سمير، عمرو كمال، علاء مرسي، إسماعيل شرف، صبري عبد المنعم، بيومي فؤاد، محمد عادل، محمد محمود عبد العزيز، محمد العمروسي، أشرف زكي، ليلى عز العرب، ولاء الشريف، محمد الصاوي، سميرة مقرون، أميرة العيادي، فاطمة ناصر، تميم عبده، محمد شاهين، حنان سليمان، محمد علي رزق، هيدي كرم، جلال الذكي، محمد التاجي.