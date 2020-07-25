على طريقتها الخاصة .. تالنت دبليو ام تحتفل بعيد ميلاد رامي جمال

احتفلت شركة تالنت دبليو ام، بعيد ميلاد النجم رامي جمال، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت تالنت دبليو ام أفيش لرامي جمال، متمنية له عيد ميلاد سعيد وعامًا ملىء بالمزيد من النجاح . Advertisements يذكر أن النجم رامي جمال طرح مؤخرًا كليب بعنوان سقف، والأغنية من كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، كما كسر الكليب حاجز الـ 33 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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