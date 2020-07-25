وائل جسار يعلن وفاة مروان محفوظ

أعلن النجم وائل جسار وفاة النجم الكبير مروان محفوظ، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشر وائل جسار صورة لمروان محفوظ، وعلق ناعيًا: وداعاً الفنان الكبير مروان محفوظ.
يذكر أن النجم مروان محفوظ توفي صباح اليوم بعد
وكان مروان محفوظ غنى للعديد منكبار المؤلفين والملحنين من بينهم زياد الرحباني، وديع الصافي، فيلمون وهبي، إلياس رحباني، سهيل عرفة، جوزيف أيوب، عبدالفتاح سكر، موسى زغيب، عبدالجليل وهبي، عيسى أيوب، بطرس ديب، غسان مطر.
يذكر أن النجم مروان محفوظ أحيا حفله الأخير على خشبة مسرح دار الأوبرا السورية بدمشق في شهر يونيو الماضي من العام الجاري.
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