بعد أغنية "صاحبة رأي"..4 أغاني مصرية في ألبوم إليسا الجديد

دخلت إليسا الموسم الصيفي للأغاني لعام 2020، بإعلانها عن ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، الذي كشفت عنه بمجموعة من الصور الدعائية الغير تقليدية، وذلك بعد مرور عامين على آخر ألبوماتها"إلى كل اللي بيحبوني".

كشف فريق عمل الألبوم عن أغنياتهم التي يشاركوا بها في ألبوم إليسا لجديد، حيث أعلن الشاعر أمير طعيمة عن كتبابته لأغنيتين إحداهما"حبة اهتمام من ألحان:زياد برجي، والأخرى"أنا شبه نسيتك" من ألحان:وليد سعد وتوزيع:أحمد إبراهيم، وذلك عبر حسابه

الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"

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يشارك الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الاولى "ح اعتبرك مت" من ألحان :مدين، وتوزيع: أحمد عبد السلام، والثانية "مباحة" من ألحان:أحمد زعيم، توزيع:نور، حسب ما أعلن على حسابه الرسمي على "فيسبوك"

وبذلك يكون تم الكشف عن 4 أغاني من ألبوم "صاحبة رأي" بعد طرح إليسا للأغنية الرئيسية له، وتحمل نفس إسمه،

والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامر ابو طالب، توزيع:هادي شرارة.

يأتي الألبوم بعد حالة من الانتعاش الغنائي التي تعيه إليسا بعد طرحها لأغنيتين منفردتين خلال الـ 3 أشهر لماضية، أولها أغنية "هنغني كمان وكمان"، التي طرحتها شهر أبريل الماضي وحققت مايزيد عن 7 مليون مشاهدة، من كلمات:شادي نور، ألحان وتوزيع:محمد يحيى، والأخرى أغنية "قهوة الماضي" التي طرحتها خلال شهر مايو الماضي، وحققت أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع: كميل خوري.