بالدعاء .. ليلى علوي تحيي ذكرى فاروق الفيشاوي

أحيت النجمة ليلى علوي ذكرى السنوية الأولى للنجم فاروق الفيشاوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت ليلى صورة لفاروق الفيشاوي، حيث طلبت من جمهورها الدعاء له، قائلة: الذكرى السنوية الأولى للفنان

القدير والصديق العزيز فاروق الفيشاوي... برجاء قراءة الفاتحة.

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يذكر أن النجمة ليلى علوي شاركت سابقًا النجم فاروق الفيشاوي في بطولة فيلم الخونة، والفيلم من تأليف وإخراج وصفي درويش، وبطولة كل من فريد شوقي،

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