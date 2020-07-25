بالدعاء .. ليلى علوي تحيي ذكرى فاروق الفيشاوي

أحيت النجمة ليلى علوي ذكرى السنوية الأولى للنجم فاروق الفيشاوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت ليلى صورة لفاروق الفيشاوي، حيث طلبت من جمهورها الدعاء له، قائلة: الذكرى السنوية الأولى للفنانالقدير والصديق العزيز فاروق الفيشاوي... برجاء قراءة الفاتحة.
يذكر أن النجمة ليلى علوي شاركت سابقًا النجم فاروق الفيشاوي في بطولة فيلم الخونة، والفيلم من تأليف وإخراج وصفي درويش، وبطولة كل من فريد شوقي،فاروق الفيشاوي، ليلى علوي، فاروق يوسف، محمد البشاري، سمير وحيد، شعبان حسين، صلاح نظمي، نادية عزت، اسماء فريد، فاتن فؤاد، فكري صادق، سمير رستم، عدوي غيث، مطاوع عويس، نادية شمس الدين، لويس يوسف، صالح العويل، حسين عرعر، شادي كمال، فهمي الحسيني، حمادة عبدالحليم، عزت البرشومي، هدى كمال، طارق مندور، علي الشريف الصغير.
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