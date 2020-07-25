كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد كرارة يروج للجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفنان أحمد كرارة جمهوره، بنشر صورة جديدة له، و هو في السيارة، ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق احمد كرارة علي الصورة قائلاً:" حكايات بنات الجزء الخامس..أيمن الجيار" .

وانضم الفنان أحمد كرارة، إلى أسرة مسلسل "حكايات بنات"، في جزئيه الرابع والخامس، والذى انطلق تصويره مؤخرًا".

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ويتولى المخرج مصطفى أبو سيف، مهمة إخراج الجزئين الرابع والخامس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصويرهما خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة هند عبد الحليم، وميرنا نور الدين، وأسماء جلال، وهاجر أحمد، وهو من تأليف نهال سماحة، وماريان مجدي، ومحمد عبد العزيز، وأحمد بدر كرام، بينما يشرف على الكتابة أحمد شوقي.

حققت أجزاء مسلسل "حكايات بنات" السابقة نجاحا كبيرا، مما يلقى المسؤولية على عاتق الأبطال الجدد لتقديم جزئين أكثر نجاحًا.

