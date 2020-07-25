تراند اليوم : شاهد..أحدث إطلالة لـ زوجة مصطفى فهمي علي انستجرام بفستان منقوش

شاركت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفي فهمي مُتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورة جديدة لها

ظهرت فاتن موسي برفقة زوجها النجم مصطفي فهمي بإطلالة صيفية انيقة، حيث ارتدت فستانًا منقوشًا طويلاً وذا أكمام مكشوفة، ولم تتكلف في ارتداء قطع الاكسسوارات ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة مصطفي فهمي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على طلاء شفاه باللون الأحمر مما كشف عن جمالها أيضًا.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل مليكة وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبدالمالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.

مسلسل “مليكة” بطولة دينا الشربينى، مصطفى فهمى، عمر السعيد، محمد شاهين، رامز أمير، أحمد العوضى، صفاء الطوخى، ندا بسيونى، آية سماحة، دانا حمدان، محمد حمدى، إيمان الزيدى، لمياء كرم.