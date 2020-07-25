تراند اليوم : شاهد.. صورة تجمع بين دينا الشربيني وابنة زوجة أحمد الفيشاوي

شاركت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، بنشر صورة جديدة تجمع بين ابنتها والفنانة دينا الشربيني.

ونشرت “الكامل” الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وظهرت الفنانة دينا الشربيني وهي محتضنة ابنة زوجة أحمد الفيشاوي.

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كما أن ندى الكامل نشرت قبل عدة أيام، صورة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني، معلقة عليها: “من ألطف وأطيب وأحلى الناس اللي فعلًا يخلوك تحبهم.. وخفه دم.. وروح حلوة.. الحلوه الجميلة.. أم روح حلوة”.

ويذكر أن الفنانة دينا الشربيني تشارك الفنان أحمد الفيشاوي بطولة فيلم “30 مارس”، ويشاركهما خالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز