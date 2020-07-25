تراند اليوم : إتفرج..بكاء ماجد المهندس بسبب إبنه الوحيد

أعاد المتابعون تداول مقطع فيديو قديم، للفنان العراقي ​ماجد المهندس، من إحدى المقابلات التلفزيونية، الذي يوثّق لحظة تلقي المهندس عبر البرنامج إتصالا من إبنه “محمد”، الذي تحدث باللغة الفرنسية في البداية، وأكمل باللغة العربية.

وكشف الطفل عن إشتياقه الكبير لوالده، وعن حبه له ووجه له سؤلاُ، عن سبب عدم زيارته له. وقد بدا المهندس متأثراً جداً من المكالمة، فيما يبدو أن سؤال طفله له وضعه في موقف محرج، وأجاب “أخلص شغلي وأجي”.

وعبّر بعض المتابعين عن صدمتهم لمعرفة وجود إبن في حياة المهندس، في حين أبدى أخرون إندهاشهم، إذ إنهم كانوا يعتقدون أن المهندس لم يسبق له الزواج.