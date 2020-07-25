تراند اليوم : دينا الشربيني تستعيد نشاطها وتصور “ثانية واحدة” في هذا الموعد

تبدأ الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​تصوير أول مشاهدها في فيلمها الجديد “ثانية واحدة” غداً الأحد، على أن تصور يومين فقط من الأحداث وتتوقف بسبب اجازة عيد الأضحى وبعدها تعود لاستكمال التصوير من جديد.

ويشارك في البطولة الممثلين ​مصطفى خاطر​ و​محمود حميدة​ و​سوسن بدر​ وويزو وعلا رشدي بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

انتهت دينا الشربيني من تصوير فيلمي “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”مع ​كريم عبد العزيز​، و”يوم 13” منذ بداية العام ولكن تم تأجيل عرضهما بسبب اغلاق دور العرض السينمائية للوقاية من انتشار ​فيروس كورونا​، كما تواصل تصوير فيلم “30 مارس” مع أحمد الفيشاوي، وتستعد للظهور كضيفة شرف في فيلم “قمر 14″للمخرج هادي الباجوري.