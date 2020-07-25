تراند اليوم : شوف أجمل ليالي الشتوية في حياة روجينا – صورة

شرت الفنانة روجينا عدة صور وظهرت فيها مرتدية ملابس شتوية وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت روجينا على الصور “بس انتى لبسة شتوى فى الصيف لية يعمرررررررررررررررى “.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان.

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المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.