مروان محفوظ.. رحيل مأساوي بكورونا لفنان لبنان الشهير

توفى الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ، السبت، عن عمر يناهز 80 عاما، بمستشفى الأسد الجامعى بدمشق، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى لاشتباه في أعراض فيروس كورونا بعد ارتفاع حرارته وإصابته بضيق فى التنفس.



ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، واكبت وفاة الفنان الراحل مروان محفوظ، مأساة كبيرة بسبب رحيله خارج وطنه، مع تواجد عائلته فى كندا، وسط قيود السفر والتنقل التى فرضها تفشى وباء فيروس كورونا.

اشتهر مروان محفوظ، بأعماله مع الرحبانية، حيث شارك في مسرحيات كثيرة منذ عام 1965 حتى عام 1973، منها "سهرية" التي لا تزال فى ذاكرة الكثيرين.

كذلك من بين هذه المسرحيات "دواليب الهوا، أيام فخر الدين، هالة والملك، الشخص، يعيش يعيش، صح النوم، ناس من ورق، المحطة، قصيدة حب"، وغيرها، كما تابع تعاونه مع زياد الرحبايى الذي لحن له العديد من الأغنيات.