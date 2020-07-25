أحمد عز يدعو الأطقم الطبية لمقابلة "علاء الدين"

احتفت أسرة مسرح "كايرو شو" المنتجة لعرض "علاء الدين" للممثل المصري أحمد عز بالأطقم الطبية، من خلال دعوتهم لحضور عرض خاص للمسرحية، الجمعة، تقديرا لمجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة لخدمة الوطن والإنسانية خلال الأشهر الماضية في مواجهة جائحة كورونا.



وسبق انطلاق العرض ممرا شرفيا لدخول الأطقم الطبية وأسرهم، شارك به كل اسرة "كايرو شو" بمسرح "كايرو شو" بمنطقة ٦ أكتوبر (غربي العاصمة) وعلى رأسهم المخرج والمنتج مجدي الهواري والكاتب الصحفي والإعلامي محمد هاني الشريكين المؤسسين لـ"كايرو شو".

وقدم أحمد عز وكل أبطال العمل تحية خاصة للحضورـ معربين عن تقديرهم لكل ما بذلوه من جهد، مؤكدين أن دعوتهم لحضور العرض أبسط ما يمكن تقديمه لهم.

كما فاجأت أسرة كايرو شو أحمد عز والحضور بالاحتفال بعيد ميلاده في ختام العرض.

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