نادين ن. نجيم تشعل مواقع التواصل بصورتها مع ولديها

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة رائعة تجمعها مع ولديها هافن وجيوفاني، معلنة ان حبها الحقيقي لهما هو سلاحها وقوتها.

وكتبت نادين على الصورة قائلة: “حبي الحقيقي الأبدي سلاحي وقوتي”.

Advertisements

وسارع جمهور نادين الى التعليق بكلمات مليئة بالحب على الصورة التي حصدت على عشرات الآلاف ما بين تعليق واعجاب.

وعن نشر صورها مع ولديها على مواقع التواصل، أكدت نادين في وقت سابق أنها تحب ان تشارك الجمهور هذا الجانب من حياتها العائلية وليس فقط الشق المهني. وخلال فترة الحجر المنزلي تقربت جداً من ولديها خاصة ان هذه الفترة أتت بعد انفصالها عن زوجها.

نذكر ان موقع “الخليج 365” كان قد كشف عن التعاون الجديد الذي سيجمع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع المنتج صادق الصباح من خلال مسلسل قصير يتألف من 15 حلقة تقريباً، رومانسي “لايت كوميدي” جميل جداً ومن المتوقع عرضه قبل رمضان 2021، على ان تبدأ نادين التصوير بعد أسابيع قليلة كي يصبح العمل جاهزاً للعرض.