سلاف فواخرجي ترد على منتقدي بوستر «شارع شيكاغو»

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"الخليج 365" من بيروت: علقّت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، على حملة الانتقادات التي تعرضت لها، خلال الفترة الأخيرة، بسبب البوستر الدعائي لمسلسل "شارع شيكاغو"والذي أثار جدلًا كبيرًا بسبب ظهورها برفقة بطل العمل في لقطة رومانسية، ما اعتبره البعض مشهدا غير لائق.

وقالت الممثلة السورية، في حديث لها، عبر قناة "الجديد" اللبنانية مع الإعلامية مارييت يونس، إنها تتقبل الانتقاد وليس لديها أزمة حدوث ضجة، موضحة أن هذا شيء كان متوقعًا، ولكنها لم تتوقع أن تكون الصدمة بهذه البشاعة.

وتابعت: "من حق هؤلاء أن ينتقدوا ولكن ليس من حقهم التجريح بأي شكل من الأشكال، وتلك الصدمة حدثت لأن هذا الأمر جديد على المجتمع العربي ولم يحدث من قبل".

وأكدت "فواخرجي"، أنها مؤمنه بهذا الأمر، ولو لم تكن كذلك لما أقدمت على تلك الخطوة، مُبينة أنها ليست بحاجة لدعاية أو إثارة بلبلة، فهي تعشق عملها وتخلص له ليس إلا.

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وعبرت عن الها مما حصل بالقول: "اتصور ان الهجوم الذى نشب ضد بوستر الفيلم بسبب قبلة امر مبالغ فيه وكان اكثر تجريحا من الفعل نفسه اذا اعتبرت أنه جرحهم ايضا".

وأضافت سلاف قائلة : "فى المقابل سعدت كثيرا بردود الفعل الايجابية و التى دافعت عنى وعن العمل وهو ما يؤكد ان هذا الهجوم غير مبرر لهذه الدرجة خاصة أن هناك أعمال تم تقديمها أكثر جراة سواء من حيث الالفاظ او الايحاءات ولم تشهد هذا الهجوم.

واوضحت أن ما تعرضت له ليس له سوى معنى واحد وهو أننا نتراجع الى الخلف بين الاجيال وعام بعد عام.

ورداً على سؤال مارييت فيما إذا كانت ردة الفعل تجاه البوستر دفعتها للشعور بالندم على هذه الخطوة قالت فواخرجي بأنها مقتنعة بما فعلته ولا تندم على شيء.

وعن رد فعل زوجها المخرج وائل رمضان والذى يشارك ايضا فى العمل كاحد ابطاله قائلة : انه كان داعما لى ولم يعترض على اى عمل قمت باختياره خاصة أنه يثق كثيرا فى اختياراتي. وإبدت إمتنانها له لدعمه لها ووقوفه في ظهرها.

يذكر أن المسلسل بطولة عدد من نجوم الدراما السورية على رأسهم "أمل عرفة، سولاف فواخرجي، دريد لحام وعباس النوري، مهيار، فايز قزق، شكران مرتجى"، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل “شارع شيكاغو”، غدًا الأحد، 26 يوليو 2020، عبر القناة المشفترة أو إس إن يا هلا.