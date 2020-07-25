شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحتفل بعيد الجمهورية التونسية الـ 63: "عاشت حرة مستقلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة التونسية لطيفة بعيد الجمهورية التونسية الـ 63، الذى يوافق اليوم 25 من يوليو وهو اليوم الذى تم فيه إلغاء النظام الملكى وإعلان لنظام الجمهوري وإقرار المساواة بين المواطنين في عهد الرئيس بورقيبة.

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، مقطعا من أغنيتها "أهيم بتونس الخضراء"، وعلقت قائلة:" عاشت تونس حره مستقله الذكرى الـ 36 لعيد الجمهورية التونسية".

وتعيش الفنانة التونسية لطيفة، نجاحا كبيرا خصوصا بعد نجاح كليبها رد الباب وغرب، عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحه من حوالى أسبوع ، والذى حصد أول مليون مشاهدة، وكتبت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تويتر:" رد الباب و غرب مليون مشاهدة على اليوتيوب في خلال ايام .. سعيدة جدا إن الأغنية عجبتكم حبايبي".





وطرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات وألحان جمال عيسى وتوزيع حمدى المهيرى وعلقت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع تويتر: "رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب.. اسمعوا أغنيتي الجديدة رد الباب وغرب، كلمات وألحان جمال عيسى توزيع حمدي المهيري".

وتقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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يشار إلى أن أحدث أغانى النجمة التونسية لطيفة تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.