شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يثير حيرة متابعيه بفيديو صامت يجمعه بعمرو مصطفى..يا ترى بيغنى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الشاعر الغنائى تامر حسين، حيرة جمهوره ومتابعيه بعدما شاركهم مقطع فيديو يجمعه مع الملحن والمطرب عمرو مصطفى، حيث نشر مقطعا مصورا بدون صوت فيما كان يغنى عمرو مصطفى ويعزف على الجيتار، وسأل الشاعر الغنائى، جمهوره: ما هى الأغنية التى كان يغنيها عمرو مصطفى أثناء جلستهما المصورة.

وكتب تامر حسين، فى تعليقه على الفيديو، الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": "قبل ما نتكلم فى أى كواليس.. الراجل ده صاحب فضل كبير فى مشوارى الفنى.. أول واحد قدمنى لمطربين ونجوم الوطن العربى فى 2005.. وآمِن بموهبتى وراهِن عليا وغامِر فى أول ألبوماته بنزولى معاه بـ7 أغانى.. الملحن العبقرى المتميز عمرو مصطفى.. وياما ربنا كرمنا (بنيتنا الصافيه) بنجاحات كبيرة وبإذن الله مكملين.. بس السؤال: ياترى عمرو كان بيغنى إيه (فى الكواليس)".

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى يتعاون فى ألبومه الجديد بأغنيتين من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتنتمى الأغانى إلى الخط الموسيقى الدرامى، ويشمل الألبوم المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، عددا من الأغانى، ويحمل مفاجآت كثيرة كعادة تامر فى ألبوماته، وتعاون كل من تامر حسين وتامر على فى ألبوم تامر حسنى الأخير "عيش بشوقك" باكثر من أغنية وحققا نجاحا كبيرا.

يذكر أن المطرب والملحن هيثم نبيل، والشاعر الغنائى تامر حسين وعازف الجيتار أحمد حسين، وعدد من أصدقائه،كانوا قد داعبوا النجم حميد الشاعرى، بعد غنائهم أغنيته الشهيرة "عودة" فى الشارع، وفى النهاية قالوا له: "آسفين يا كابو"، ونشر هيثم نبيل، فيديو أدائهم الأغنية عبر حسابه على فيسبوك، مداعبا حميد الشاعرى بقوله: "آسفين يا كابو.. شغل جامعات عالى".