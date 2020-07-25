شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز فى جلسة تمرينات رياضية بعد الاحتفال بعيد ميلادها.. "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة بعد انتهائها من جلسة تمرينات رياضية، حيث نشرت "جى لو"، الصورة بالملابس الرياضية عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ونشرت جنيفر لوبيز، صورة سيلفى التقطتها لنفسها أمام المرآة بعد الانتهاء من جلسة التمرينات الرياضية، وكتبت فى تعليقها عليها: "انتهيت للتو من تمرين رائع بعد عيد ميلادى.. وساعد فى دعم الوعى بالجوع"، وقد حلت مناسبة عيد ميلاد جنيفر، أمس الجمعة، الموافق 24 يوليو.

يشار إلى أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز، كانت قد أطلت، الجمعة، فى مظهر رياضى مختلف تزامناً مع احتفالات عيد ميلادها الـ51، مع أطفالها التوأم اثناء تمشية قصيرة فى إحدى الأماكن العامة فى هامبتون.

ونقلت بعض الصحف العالمية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ 51، وهى تتجول فى المنتزهات العامة بصحبة توأمها وهما يخوضان رحلة تمشية، والتى خالفت فيها لوبيز القوانين باستخدامهم للدراجات الهوائية بدون تصاريح بحسب موقع vanityfair.

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وعلى جانب آخر، دعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها، إلى ضرورة الحفاظ على سلامة صحتهم بعد ذلك، عقب الأزمة الأخيرة التى عاشها الجميع بسبب تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام.

وقالت النجمة فى منشورها "الآن وأكثر من أى وقت مضى، نحتاج للعناية بشكل كبير بصحتنا، ويستحق كل منا ان يرعى نفسه بشكل أفضل"، وفاجأت لوبيز، جمهورها منذ أيام، بتسريحة شعر جديدة تظهرها كالطفلة، حيث اعتمدت "جى لو" تسريحة شعرها على هيئة "كعكتين" صغيرتين على الجانبين، ونشرت جنيفر صورتها الجديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "شعر الأطفال والأرانب".